Хавбек «Ливерпуля» Кёртис Джонс заинтересовал лондонский «Арсенал».

22-летний игрок не имеет постоянного места в стартовом составе мерсисайдцев, чем, вероятно, попробуют воспользоваться «канониры». По сведениям AFCAMDEN, «Арсенал» уже установил контакт с Джонсом – речь идёт о потенциальном летнем трансфере. Рулевой лондонцев Микель Артета очень хотел бы видеть английского полузащитника в своей команде.

Кёртис Джонс стал автором трёх забитых мячей и трёх результативных передач, отыграв 19 матчей за «Ливерпуль» в текущем сезоне во всех турнирах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость воспитанника «красных» в 30 млн евро.