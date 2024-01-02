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«Арсенал» нацелился на полузащитника «Ливерпуля» слухи

02 Января 2024 • 23:05 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
20.01 15:30

Хавбек «Ливерпуля» Кёртис Джонс заинтересовал лондонский «Арсенал».

22-летний игрок не имеет постоянного места в стартовом составе мерсисайдцев, чем, вероятно, попробуют воспользоваться «канониры». По сведениям AFCAMDEN, «Арсенал» уже установил контакт с Джонсом – речь идёт о потенциальном летнем трансфере. Рулевой лондонцев Микель Артета очень хотел бы видеть английского полузащитника в своей команде.

Кёртис Джонс стал автором трёх забитых мячей и трёх результативных передач, отыграв 19 матчей за «Ливерпуль» в текущем сезоне во всех турнирах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость воспитанника «красных» в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Микель Артета Кёртис Джонс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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