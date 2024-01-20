Артета прокомментировал повреждение Райса

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии полузащитника Деклана Райса.

Англичанин вышел в стартовом составе в матче против «Кристал Пэлас», а на 11-й минуте отметился голевой передачей. Во втором тайме рулевой «канониров» был вынужден заменить хавбека, почувствовавшего дискомфорт. Встреча завершилась разгромной победой «Арсенала» со счётом 5:0.

«Он почувствовал некоторую скованность. Я не знал точно, в какой мышце, но, очевидно, мы не хотим рисковать здоровьем игрока, когда на табло счёт 3:0», – заявил в послематчевом интервью Артета.

30 января «Арсенал» сыграет на выезде против «Ноттингем Форест».