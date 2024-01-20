Центральный защитник «Арсенала» Магальянс оформил свой первый дубль в карьере

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Габриэль Магальянс оформил дубль в первом тайме матча с «Кристал Пэлас» в рамках Английской премьер-лиги. Для 26-летнего футболиста этот дубль стал первым в профессиональной карьере.

Отметим, что оба своих гола в ворота «Кристал Пэлас» Магальянс забил после подачи углового. Сперва в роли ассистента выступил Букайо Сака, а затем Деклан Райс. Ранее Габриэль забил всего один гол в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги, поразив ворота «Ливерпуля» на «Энфилде».

Напомним, Магальянс выступает за «Арсенал» с лета 2020 года, когда перешёл в лондонскую команду из французского «Лилля».