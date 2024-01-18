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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На Бензема появился новый претендент среди грандов АПЛ слухи

18 Января 2024 • 00:59 Комментировать
Арсенал
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Кристал Пэлас
20.01 15:30

Лондонский «Арсенал» готов побороться за подписание нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема.

Звёздный француз рассматривает возможность возвращения в Европу уже в текущем месяце. Интерес к 36-летнему форварду проявили «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а теперь, по данным TeamTalk, список претендентов пополнил ещё один топ-клуб Английской премьер-лиги – «Арсенал». «Канониры» изучают вариант с подписанием игрока на правах аренды.

Карим Бензема перебрался в «Аль-Иттихад» в июле прошлого года. Ранее футболист на протяжении 14 лет представлял цвета мадридского «Реала».

Контракт бывшего лидера атаки «сливочных» с саудовским клубом рассчитан до 2026 года.

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Арсенал Лондон Карим Бензема трансферы футбола - зима 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги

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