Лондонский «Арсенал» готов побороться за подписание нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема.

Звёздный француз рассматривает возможность возвращения в Европу уже в текущем месяце. Интерес к 36-летнему форварду проявили «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а теперь, по данным TeamTalk, список претендентов пополнил ещё один топ-клуб Английской премьер-лиги – «Арсенал». «Канониры» изучают вариант с подписанием игрока на правах аренды.

Карим Бензема перебрался в «Аль-Иттихад» в июле прошлого года. Ранее футболист на протяжении 14 лет представлял цвета мадридского «Реала».

Контракт бывшего лидера атаки «сливочных» с саудовским клубом рассчитан до 2026 года.