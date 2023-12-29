«Арсенал» отказался продавать нападающего Эдди Нкетиа в другой клуб Английской премьер-лиги.

24-летний игрок, если верить слухам, может покинуть ряды «канониров» из-за редких появлений в стартовом составе. Претендентом на Нкетиа назывался «Кристал Пэлас», рассчитывающий провернуть сделку уже в январе. По данным журналиста Сами Мокбеля, руководство «орлов» уже сделало «Арсеналу» первое предложение по форварду, но получило отказ.

Эдди Нкетиа записал на свой счёт шесть забитых мячей и четыре голевых паса в 25 поединках за коллектив Микеля Артеты в текущем сезоне. Стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.