«Кристал Пэлас» выбирает между форвардами «Арсенала» и «ПСЖ»

Лондонский «Кристал Пэлас» находится в активном поиске нового нападающего. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «орлы» выбирают между двумя форвардами. В шорт-листе у клуба находятся Эдди Нкетиа из «Арсенала» и Уго Экитике из «ПСЖ».

Отметим, что оба футболиста недовольны количеством игровой практики в своих клубах. Экитике провёл всего один матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Нкетиа сыграл 19 матчей в АПЛ, но в большинстве случаев выходил на поле со скамейки запасных.

Рыночная стоимость 21-летнего Экитике составляет 15 миллионов евро. 24-летний Нкетиа оценивается в 35 миллионов евро.