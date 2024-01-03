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«Кристал Пэлас» выбирает между форвардами «Арсенала» и «ПСЖ»

03 Января 2024 • 16:49 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
1 1.25 X 6.50 2 12.00
Через 4 ч. 17 мин.

Лондонский «Кристал Пэлас» находится в активном поиске нового нападающего. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «орлы» выбирают между двумя форвардами. В шорт-листе у клуба находятся Эдди Нкетиа из «Арсенала» и Уго Экитике из «ПСЖ».

Отметим, что оба футболиста недовольны количеством игровой практики в своих клубах. Экитике провёл всего один матч в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Нкетиа сыграл 19 матчей в АПЛ, но в большинстве случаев выходил на поле со скамейки запасных.

Рыночная стоимость 21-летнего Экитике составляет 15 миллионов евро. 24-летний Нкетиа оценивается в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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