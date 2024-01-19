​Артета: «Наша команда способна на большие дела»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался перед лондонским дерби против «Кристал Пэлас».

«Мы заряжены и очень мотивированы. У нас много амбиций и мы понимаем, что команда способна на большие дела. Мы чувствуем себя полностью заряженными. Перерыв позволил нам взглянуть на вещи со стороны. Мы извлекли позитив из первых шести месяцев, несмотря на недавние результаты.

Нам нужно посмотреть на ситуацию объективно, чтобы проанализировать и понять, что произошло. Есть вещи, которые мы можем улучшить. Это то, чем мы занимались в последние дни», - сказал Артета журналистам на пресс-конференции.