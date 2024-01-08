Главный тренер «Арсенала» Артета исключил покупку нападающего в январе

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном подписании нового нападающего в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что испанский специалист настаивает на приобретении игрока «Брентфорда» Айвена Тони.

«Покупка нападающего в январе? На данный момент это нереалистично. Моя работа заключается в том, чтобы улучшать игру тех футболистов, которые уже находятся в команде», — цитирует Артету beIN Sports.

После 20 туров АПЛ «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков. Свой следующий матч «канониры» проведут 20 января против «Кристал Пэлас».