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Главный тренер «Арсенала» Артета исключил покупку нападающего в январе

08 Января 2024 • 09:47 Комментировать (1)
Арсенал
...
Кристал Пэлас
20.01 15:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном подписании нового нападающего в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что испанский специалист настаивает на приобретении игрока «Брентфорда» Айвена Тони.

«Покупка нападающего в январе? На данный момент это нереалистично. Моя работа заключается в том, чтобы улучшать игру тех футболистов, которые уже находятся в команде», — цитирует Артету beIN Sports.

После 20 туров АПЛ «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков. Свой следующий матч «канониры» проведут 20 января против «Кристал Пэлас».   

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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
08 Января 2024 в 10:02
Значит есть шанс закончить сезон на 5-6 месте и вернуться в ЛЕ. Потом летняя распродажа тех, кто еще може играть хлть как-то. Ну и вот вам снова старый добрый середняк английского футбола
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