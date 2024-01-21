​Уолкотт призывает Ходжсона уйти

В двадцать первом туре английского чемпионата очередное, причем крупное, даже разгромное, поражение потерпел «Кристал Пэлас» - команда Роя Ходжсона пропустила пять безответных мячей от лондонского «Арсенала», доказав, что из пушек можно стрелять если не по воробьям, то уж по орлам точно.

Бывший игрок «Арсенала» Тео Уолкотт считает, что наставнику «Кристал Пэлас» следует сделать то же самое, что делают японские военные начальники после неудачи - совершить профессиональное «харакири», а, говоря обычным языком, подать в отставку:

- Рой Ходжсон славно поработал в прошлом, но приходит момент, когда надо уметь сказать «стоп», - цитирует слова бывшего игрока BBC Sport.