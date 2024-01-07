«Манчестер Юнайтед» может предложить «Кристал Пэлас» своего игрока в обмен на Майкла Олисе.

22-летний вингер – одна из трансферных целей «красных дьяволов». Как информирует Daily Star, в сделку по нему может быть включён Аарон Уан-Биссака, являющийся воспитанником «Кристал Пэлас».

Недавно «Манчестер Юнайтед» активировал опцию автоматического продления контракта 26-летнего правого защитника – теперь его договор рассчитан до середины 2025 года.

Трансферная стоимость Аарона Уан-Биссаки, по оценке Transfermarkt, составляет 20 млн евро, в то время как Майкл Олисе оценивается в 50 млн евро.