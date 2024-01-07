Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» могут обменяться игроками слухи

07 Января 2024 • 03:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
14.01 19:30

«Манчестер Юнайтед» может предложить «Кристал Пэлас» своего игрока в обмен на Майкла Олисе.

22-летний вингер – одна из трансферных целей «красных дьяволов». Как информирует Daily Star, в сделку по нему может быть включён Аарон Уан-Биссака, являющийся воспитанником «Кристал Пэлас».

Недавно «Манчестер Юнайтед» активировал опцию автоматического продления контракта 26-летнего правого защитника – теперь его договор рассчитан до середины 2025 года.

Трансферная стоимость Аарона Уан-Биссаки, по оценке Transfermarkt, составляет 20 млн евро, в то время как Майкл Олисе оценивается в 50 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Аарон Уан-Биссака Майкл Олисе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Января
01:22
Каземиро: «Многие думают, что Хёйлунн должен сходу забить 30 голов за сезон»
01:03
«Тоттенхэм» намерен закрыть трансфер Дрэгушина в ближайшие дни
06 Января
23:37
Нойер: «Эрик Дайер? Звучит хорошо»
22:44
«Эвертон» намерен арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед»
21:51
Стало известно, почему Постекоглу настоял на подписании Вернера
21:39
«Вильярреал» нацелился на вингера «Манчестер Юнайтед»
20:35
Розе – об уходе Вернера в «Тоттенхэм»: «Он хочет поехать на Евро-2024»
12:48
Вернер может перейти в «Тоттенхэм»
05 Января
11:02
Бербатов: «Возможно, однажды Руни возглавит «Манчестер Юнайтед»
04 Января
14:07
Регилон вернулся в «Тоттенхэм»
13:03
Два лондонских клуба хотят купить бывшего защитника «Манчестер Юнайтед»
12:50
Агент Каземиро предложил услуги клиента другому клубу
12:22
«Боруссия» Дортмунд договорилась с «Манчестер Юнайтед» о возвращении своего бывшего игрока 2
01:20
«Аталанта» назвала ценник Скальвини, на которого претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед»
03 Января
23:11
Клуб АПЛ пополнил число претендентов на Дайера
22:35
«Тоттенхэм» вряд ли сделает предложение «Челси» по Галлахеру в январе
22:17
«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта Уан-Биссаки
21:35
«Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» ещё не согласовали условия потенциального выкупа игрока
16:20
«РБ Лейпциг» готов отдать Вернера в аренду в «Манчестер Юнайтед»
15:41
«Боруссия» Дортмунд надеется оформить трансфер Санчо до следующего матча в Бундеслиге 1
14:58
Байи – о травмах: «Я чувствовал себя беспомощным»
14:11
Байи: «Первый сезон в «Манчестер Юнайтед» был для меня лучшим»
13:49
Байи: «Когда я перешёл в «Манчестер Юнайтед», для меня всё было в новинку»
13:43
Хёйбьерг может остаться в АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма»
12:52
Мален наверняка покинет «Боруссию» Дортмунд, если клуб арендует Санчо
12:33
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на вингера «Кристал Пэлас»
11:52
«Тоттенхэм» готов предложить за Дрэгушина 23 миллиона евро, но «Дженоа» хочет больше
11:13
«Боруссия» Дортмунд приближается к трансферу Санчо
03:34
Галлахер не горит желанием покидать «Челси»
02:47
«Тоттенхэм» с радостью отпустит Дайера бесплатно уже в январе
00:55
«Наполи» готов перехватить трансферную цель «Тоттенхэма»
02 Января
23:27
«Манчестер Юнайтед» попробует подписать защитника «Интера» летом
22:16
«Тоттенхэм» готов заплатить за Дрэгушина больше 30 млн евро, но есть проблема
21:27
Стало известно, сколько «Боруссия» заплатит «Манчестер Юнайтед» за Санчо
20:47
«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» ведут переговоры по Санчо
31 Декабря
02:44
«Манчестер Юнайтед» намерен предложить новый контракт ветерану Эвансу
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Января
03:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» могут обменяться игроками слухи
03:28 · Англия. Кубок Англии
​Броя: «Хорошее выступление»
03:15 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Я не жду, что де Брёйне сразу будет показывать свою лучшую игру»
03:03 · Англия. Кубок Англии
«Астон Вилла» победила в Кубке Англии впервые за 8 лет
02:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» установил ценник на Нкетиа, который может уйти в январе
01:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола сравнил Фодена и де Брёйне
01:33 · Англия. Премьер-лига
У Почеттино спросили, готов ли «Челси» подписать Хендерсона
01:22 · Англия. Премьер-лига
Каземиро: «Многие думают, что Хёйлунн должен сходу забить 30 голов за сезон»
01:03 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен закрыть трансфер Дрэгушина в ближайшие дни
00:54 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Гимараэса в январе
00:43 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Очень хорошая победа»
00:25 · Англия. Премьер-лига
​Эмери: «Мы заслужили успех»
00:07 · Англия. Кубок Англии
​Каррик: «Это был непростой тест для нас»
06 Января
23:46 · Англия. Кубок Англии
Почеттино объяснил отсутствие Нкунку в заявке на матч Кубка Англии
23:37 · Англия. Премьер-лига
Нойер: «Эрик Дайер? Звучит хорошо»
Все новости
Рекомендуем