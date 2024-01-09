Подписание левого защитника – приоритетная цель «Арсенала» в январе

Лондонский «Арсенал» готов усилить левый край обороны в зимнее трансферное окно.

На протяжении нескольких месяцев в СМИ сообщалось о намерении «канониров» приобрести нового центрфорварда, однако Микель Артета заявил, что этого не произойдёт. Как информирует журналист Райан Тэйлор, «Арсенал» решится на какую-либо сделку лишь в том случае, если посчитает её сверхвыгодной.

В клубе рассматривают подписание нового левого защитника на правах аренды, в остальном же, если не случится ничего непредвиденного, от лондонского гранда не стоит ждать громких сделок в текущем месяце.

«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков.