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В «Арсенале» решили, стоит ли возвращать Тирни

07 Января 2024 • 14:51 Комментировать
Малага
...
Реал Сосьедад
1 6.80 X 4.10 2 1.50
Через 7 ч. 52 мин.

Лондонский «Арсенал» принял решение по поводу левого защитника Кирана Тирни, который проводит нынешний сезон в «Реал Сосьедаде». По информации от Football Insider, главный тренер «канониров» Микель Артета решил не отзывать шотландца из аренды посреди сезона, несмотря на кадровые проблемы на левом фланге обороны.

Напомним, летом Тирни был недоволен количеством игровой практики в «Арсенале», из-за чего выразил желание покинуть клуб. «Канониры» пытаются найти другой вариант для усиления позиции фуллбека.

В нынешнем сезоне Тирни провёл 9 матчей в чемпионате Испании, где не отметился одной результативное передачей.

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Реал Сосьедад Арсенал Лондон Киран Тирни ещё теги

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МАЛАГА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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