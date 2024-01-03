Холанн занял второе место в рейтинге лучших игроков АПЛ по средней оценке в 2023 году

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оказался на второй строчке в списке игроков Премьер-лиги с наивысшим средним рейтингом по итогам 2023 года.

Средний балл норвежца во всех поединках чемпионата в прошедшем календарном году, согласно оценке WhoScored, составил 7,39. Выше лучшего бомбардира минувешго розыгрыша АПЛ расположился только вингер «Арсенала» Букайо Сака – 7,44 балла.

Третью строчку занял Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» (7,36), а четвёртое и пятое места остались за Мохамедом Салахом (7,31) и Трентом Александером-Арнольдом (7,29) из «Ливерпуля». Отметим, что в рейтинг могли попасть только футболисты, проведшие не менее 30 матчей в АПЛ в 2023 году.