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Холанн занял второе место в рейтинге лучших игроков АПЛ по средней оценке в 2023 году

03 Января 2024 • 21:24 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
13.01 20:30

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оказался на второй строчке в списке игроков Премьер-лиги с наивысшим средним рейтингом по итогам 2023 года.

Средний балл норвежца во всех поединках чемпионата в прошедшем календарном году, согласно оценке WhoScored, составил 7,39. Выше лучшего бомбардира минувешго розыгрыша АПЛ расположился только вингер «Арсенала» Букайо Сака – 7,44 балла.

Третью строчку занял Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» (7,36), а четвёртое и пятое места остались за Мохамедом Салахом (7,31) и Трентом Александером-Арнольдом (7,29) из «Ливерпуля». Отметим, что в рейтинг могли попасть только футболисты, проведшие не менее 30 матчей в АПЛ в 2023 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Бруну Фернандеш Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд Эрлинг Холанн Букайо Сака ещё теги

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