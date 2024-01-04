Артета определился с позицией, которую «Арсеналу» нужно усилить в первую очередь

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета озвучил руководству позицию, которая больше всего нуждается в усилении в зимнее трансферное окно. По информации от Daily Mirror, испанский специалист хотел бы видеть в команде нового левого защитника.

При этом сообщается, что Артета призывает руководство найти краткосрочное решение на позицию левого фуллбека. Микель не видит доступного игрока, который мог бы усилить фланг обороны в зимнее трансферное окно. Тренер не хочет, чтобы клуб рисковал и платил деньги за игрока, который может не закрепиться в команде. Именно поэтому Артета предпочитает вариант с арендой.

Напомним, «Арсенал» сейчас располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ.