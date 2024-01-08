«Арсенал» намерен ускорить трансфер полузащитника «Эвертона»

Лондонский «Арсенал» намерен ускориться в вопросе с трансфером полузащитника «Эвертона» Амаду Онана. По информации от Nieuwsblad Sport, «канониры» хотят поскорее провернуть трансфер бельгийского футболиста.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» будет просить за Онана 70 миллионов евро. Полузащитник может стать второй самой дорогой продажей в истории «ирисок» после другого бельгийца в лице Ромелу Лукаку, который летом 2017 года за 84,70 миллионов евро перебрался в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, трансфер нового полузащитника является одной из главных целей для «Арсенала» на январь.