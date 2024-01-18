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«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за вингера «Реал Сосьедада»

18 Января 2024 • 12:32 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
20.01 15:30

Два лондонских клуба готовы сразится на вингера «Реал Сосьедада» Андера Барренечеа. По информации от The Sun, «Арсенал» и «Тоттенхэм» видят большой потенциал в футболисте молодёжной сборной Испании.

22-летний Барренечеа выступает в Ла Лиге за «Реал Сосьедад» с сезона-2018/19. Действующий контракт левого вингера истекает летом 2027 года, поэтому заинтересованным клубам будет не так просто заполучить игрока.

Андер в нынешнем сезоне отметился тремя голами и одной результативной передачей в чемпионате Испании. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

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