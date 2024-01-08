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Артета рассказал, насколько серьёзную травму получил Жезус

08 Января 2024 • 11:55 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
20.01 15:30

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии нападающего Габриэля Жезуса, который пропустил вчерашнюю игру с «Ливерпулем» из-за повреждения колена. Ранее сообщалось, что с бразильцем всё в порядке, а его отсутствие в заявке на матч с «Ливерпулем» было мерой предосторожности.

«Травма Жезуса? Надеюсь, ничего серьёзного не произошло. Мы провели сканирование, которое не показало большие проблемы», – сказал Артета на пресс-конференции после поражения от «Ливерпуля» в Кубке Англии (0:2).

Жезус в этом розыгрыше АПЛ отметился тремя голами и одним ассистом. «Арсенал» хочет купить нового нападающего в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
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