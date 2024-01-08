Артета рассказал, насколько серьёзную травму получил Жезус

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии нападающего Габриэля Жезуса, который пропустил вчерашнюю игру с «Ливерпулем» из-за повреждения колена. Ранее сообщалось, что с бразильцем всё в порядке, а его отсутствие в заявке на матч с «Ливерпулем» было мерой предосторожности.

«Травма Жезуса? Надеюсь, ничего серьёзного не произошло. Мы провели сканирование, которое не показало большие проблемы», – сказал Артета на пресс-конференции после поражения от «Ливерпуля» в Кубке Англии (0:2).

Жезус в этом розыгрыше АПЛ отметился тремя голами и одним ассистом. «Арсенал» хочет купить нового нападающего в январе.