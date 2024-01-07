Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета рассказал, насколько два поражения кряду повлияли на уверенность «Арсенала»

07 Января 2024 • 15:34 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
20.01 15:30

Главный тренер  лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии своей команды после двух поражений подряд в Английской премьер-лиге. Напомним, сегодня «канонирам» предстоит сыграть с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

«Повлияли ли два поражения подряд на уверенность игроков? Да, но только в определённом периоде времени. Ещё до праздников мы были лидерами АПЛ, а сейчас располагаемся на четвёртой строчке. Моя работа заключается в том, чтобы анализировать долгосрочную перспективу, а не поддаваться влиянию одного или двух неудачных выступлений. Дело даже не в результате», – сказал Артета на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

Новости по матчу

Сегодня, 07 Января
14:51
В «Арсенале» решили, стоит ли возвращать Тирни
03:30
«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» могут обменяться игроками 1
02:31
«Арсенал» установил ценник на Нкетиа, который может уйти в январе
06 Января
22:32
«Ливерпуль» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за игрока «Кристал Пэлас»
04 Января
16:17
Артета определился с позицией, которую «Арсеналу» нужно усилить в первую очередь 1
16:08
«Арсенал» нацелился на 17-летнего защитника «Аякса»
13:03
Два лондонских клуба хотят купить бывшего защитника «Манчестер Юнайтед»
03 Января
21:24
Холанн занял второе место в рейтинге лучших игроков АПЛ по средней оценке в 2023 году
16:49
«Кристал Пэлас» выбирает между форвардами «Арсенала» и «ПСЖ»
12:33
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на вингера «Кристал Пэлас»
02 Января
23:05
«Арсенал» нацелился на полузащитника «Ливерпуля»
21:07
«Арсенал» близок к продлению контракта с защитником
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Января
16:30 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» - «Хаддерсфилд Таун»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:23 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял одного из ключевых игроков на матч с «Ливерпулем» 1
16:11 · Англия. Кубок Англии
Грилиш — в стартовом составе «Манчестер Сити» на игру Кубка Англии
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» больше не претендует на Филлипса, но игрока хочет арендовать клуб из АПЛ
15:34 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, насколько два поражения кряду повлияли на уверенность «Арсенала»
15:20 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Нкунку вернётся в строй
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Бешикташ» нацелился на капитана «Ньюкасла»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Стала известна причина задержки трансфера Санчо в «Боруссию» Дортмунд
14:51 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» решили, стоит ли возвращать Тирни 1
14:28 · Англия. Премьер-лига
Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» выбирает между Дайером и защитником «ПСЖ»
12:56 · Англия. Премьер-лига
Приход бывшего капитана «Ливерпуля» может увеличить шансы на уход Галлахера из «Челси»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» предложил свои услуги «Барселоне»
12:03 · Англия. Премьер-лига
Дайер ждёт решения руководства «Баварии»
11:41 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал о состоянии трёх игроков, которые близки к возвращению
Все новости
Рекомендуем