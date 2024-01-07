Артета рассказал, насколько два поражения кряду повлияли на уверенность «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии своей команды после двух поражений подряд в Английской премьер-лиге. Напомним, сегодня «канонирам» предстоит сыграть с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

«Повлияли ли два поражения подряд на уверенность игроков? Да, но только в определённом периоде времени. Ещё до праздников мы были лидерами АПЛ, а сейчас располагаемся на четвёртой строчке. Моя работа заключается в том, чтобы анализировать долгосрочную перспективу, а не поддаваться влиянию одного или двух неудачных выступлений. Дело даже не в результате», – сказал Артета на пресс-конференции.