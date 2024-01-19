​Артета ответил, подпишет ли «Арсенал» форварда

Наставник «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами в преддверии субботнего дерби против «Кристал Пэлас». Испанский специалист ответил на вопрос, подпишет ли клуб нового нападающего в зимнее трансферное окно.
«Нет. И главным образом из-за того, что мне нравятся футболисты, которые у нас есть сейчас», - сказал Артета в ходе пресс-конференции.
На текущий момент «Арсенал» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место. От лидирующего «Ливерпуля» команда Микеля Артеты отстаёт на пять зачётных баллов.
Матч «Арсенал» - «Кристал Пэлас» стартует 20 января в 15:30 по московскому времени.
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