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​Артета ответил, подпишет ли «Арсенал» форварда

19 Января 2024 • 19:28 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
1 1.30 X 5.80 2 11.00
Через 18 ч. 44 мин.

Наставник «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами в преддверии субботнего дерби против «Кристал Пэлас». Испанский специалист ответил на вопрос, подпишет ли клуб нового нападающего в зимнее трансферное окно.

«Нет. И главным образом из-за того, что мне нравятся футболисты, которые у нас есть сейчас», - сказал Артета в ходе пресс-конференции.

На текущий момент «Арсенал» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место. От лидирующего «Ливерпуля» команда Микеля Артеты отстаёт на пять зачётных баллов.

Матч «Арсенал» - «Кристал Пэлас» стартует 20 января в 15:30 по московскому времени.

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