«Арсенал» близок к продлению контракта с защитником

Правый защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт в скором времени должен продлить контракт с клубом.

О намерении клуба заключить новое соглашение с 26-летним футболистом стало известно ещё несколькими месяцами ранее. По обновлённым сведениям инсайдера Руди Галетти, стороны крайне близки к полной договорённости по условиям сделки – осталось лишь урегулировать последние детали. Действующий контракт англичанина истекает в 2026 году.

Бен Уайт отыграл 28 матчей за команду Микеля Артеты в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Ряды «канониров» игрок пополнил в 2021 году, перебравшись из «Брайтона».