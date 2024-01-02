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«Арсенал» близок к продлению контракта с защитником

02 Января 2024 • 21:07 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
20.01 15:30

Правый защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт в скором времени должен продлить контракт с клубом.

О намерении клуба заключить новое соглашение с 26-летним футболистом стало известно ещё несколькими месяцами ранее. По обновлённым сведениям инсайдера Руди Галетти, стороны крайне близки к полной договорённости по условиям сделки – осталось лишь урегулировать последние детали. Действующий контракт англичанина истекает в 2026 году.

Бен Уайт отыграл 28 матчей за команду Микеля Артеты в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Ряды «канониров» игрок пополнил в 2021 году, перебравшись из «Брайтона».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Бен Уайт

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АРСЕНАЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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