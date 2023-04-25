Куман объяснил спад ван Дейка

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что думает о выступлении Виргила ван Дейка в текущем сезоне.

Центральный защитник проводит не лучшую кампанию в «Ливерпуле», из-за чего нередко становится жертвой критики.

«Ван Дейку придётся прибавить [чтобы остаться в основе сборной], ведь в Нидерландах много хороших игроков на его позиции.

У него были проблемы с травмами, тяжёлый график из-за участия на чемпионате мире, но также, думаю, на нём сказалась и форма «Ливерпуля». Раньше у Виргила было меньше забот, так как «Ливерпуль» уверенно возвращал себе мяч в середине поля. Сейчас этого нет, потому и вероятность ошибок выросла. Но я понимаю критику в его адрес», – цитирует Liverpool Echo Кумана.