Вест Хэм - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Соперники по 33-му туру Премьер-лиги - «Вест Хэм» и «Ливерпуль». «Молотобойцы» чередуют победы с неудачами, и такой график позволил им покинуть зону вылета и создать некий очковый запас. Соперник сегодня очень серьезный, пускай он и идет на непривычно низком для себя месте, но еще имеет шансы на еврокубки, да и в целом неплохо проводит последние матчи.

Кто будет сильнее сегодня, смотрим в 21:45 на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс Украина +», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.