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Вест Хэм - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн

26 Апреля 2023 • 02:07 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
1 3.95 X 3.90 2 1.85
Через 18 ч. 47 мин.

Соперники по 33-му туру Премьер-лиги - «Вест Хэм» и «Ливерпуль». «Молотобойцы» чередуют победы с неудачами, и такой график позволил им покинуть зону вылета и создать некий очковый запас. Соперник сегодня очень серьезный, пускай он и идет на непривычно низком для себя месте, но еще имеет шансы на еврокубки, да и в целом неплохо проводит последние матчи.

Кто будет сильнее сегодня, смотрим в 21:45 на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс Украина +», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

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Ливерпуль Вест Хэм
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ВЕСТ ХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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