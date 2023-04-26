Жота и Салах – в основе «Ливерпуля» на матч с «Вест Хэмом»

Лондонский «Вест Хэм» и «Ливерпуль» огласили свои составы на очную битву в рамках 33 тура АПЛ. Матч стартует в Лондоне на Олимпийском стадионе в 21:45 по московскому времени.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Крессуэлл, Агер, Зума, Цоуфал, Пакета, Райс, Соучек, Бенрахма, Антонио, Боуэн;

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Джонс, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Гакпо, Жота;

Напомним, «молотобойцы» по-прежнему сражаются на два фронта – за сохранение прописки в АПЛ на будущий сезон и за победу в Лиге конференций УЕФА. «Ливерпуль» отчаянно пытается попасть в еврокубки на следующий сезон, а желательно – в Лигу чемпионов, однако у подопечных Юргена Клоппа лишь 50 очков и девятиочковое отставание от четвертого места.

Текстовая трансляция игры – на портале LiveResult.ru.