Клопп шутливо поддержал Мойеса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал своего коллегу Дэвида Мойеса, руководящего «Вест Хэмом».

«Если бы «Вест Хэм» уволил Дэвида Мойеса, я бы стал самым возрастным тренером в Премьер-лиге, а я этого не хотел! Дэвид должен остаться! Он коллега высочайшего уровня», — приводит слова немецкого специалиста журналист Джеймс Пирс.

Напомним, что «Вест Хэм» находится на 13-м месте в турнирной таблице английского чемпионата. Мойес, которому 25 апреля исполнилось 60 лет, руководит «молотобойцами» с 2019 года. Матч между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем» пройдёт завтра, 26 апреля, в Лондоне.