Милнер ещё может продлить контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер всё ещё может продлить соглашение с командой Юргена Клоппа. Как сообщает The Athletic, сейчас нельзя исключать, что англичанин поставит подпись под новым контрактом.

В данный момент всё идёт к тому, что Милнер покинет клуб на правах свободного агента, но при этом в «Ливерпуле» не исключается сценарий, при котором Джеймс всё же останется на «Энфилде». Что касается Наби Кейта и Алекса Окслейда-Чемберлена, эти игроки точно уйдут свободными агентами. «Ливерпуль» также не станет продлевать аренду Артура Мело, который уйдёт обратно в «Ювентус».

Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года, когда бесплатно перешёл из «Манчестер Сити».