Мойес высказался о вероятном переходе Райса в один из топ-клубов АПЛ

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, что думает о возможном уходе лидера своей команды Деклана Райса.

Как неоднократно отмечалось в СМИ, полузащитник намерен сменить клуб предстоящим летом. Интерес к нему проявляют «Арсенал», «Челси» и другие гранды Премьер-лиги.

«Я надеюсь, что Деклан по-прежнему считает «Вест Хэм» лучшим местом для себя, и это не изменится, если у претендентов не найдётся нужной суммы денег. Позиция нашего клуба ясна», – передаёт Standard Sport слова шотландского рулевого.

Трансферная стоимость Деклана Райса оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.