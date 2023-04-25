«Ливерпуль» вряд ли летом подпишет правого защитника

«Ливерпуль» в ближайшее трансферное окно вряд ли подпишет нового правого защитника. По информации от The Athletic, команда Юргена Клоппа сконцентрируется на подписании игроков на более проблемные позиции. Основная сила будет брошена на перестройку центра поля, куда могут прибыть два-три новых футболиста.

Напомним, основным правым защитником «Ливерпуля» уже несколько лет является Трент Александер-Арнольд, но в тренерском штабе недавно появилась идея приобрести англичанину качественную подмену. Правда, руководство пока не видит хороших вариантов на трансферном рынке за доступную цену.