«Ливерпуль» отправил скаутов для слежки за Антониу Силвой

«Ливерпуль» сохраняет интерес к молодому и перспективному игроку лиссабонской «Бенфики» Антониу Силве. По информации Football Insider, менеджмент «красных» отправил в Португалию скаутов для того, чтобы они следили за потенциальным новичком английского гранда.

Источник уточняет, что «Ливерпуль» рассчитывает приобрести игрока уже этим летом. Ценник на 19-летнего футболиста немалый – порядка 87 млн евро.

Антониу Сильва выступает на позиции центрального защитника, в текущем сезоне молодой защитник провёл за свой клуб 40 официальных матчей, 10 из них – в Лиге чемпионов. Португалец показал отличную для своей позиции результативность, забив пять голов.

Напомним, прошлым летом «Ливерпуль» уже провернул громкую сделку, выкупив у «орлов» Лиссабона Дарвина Нуньеса.