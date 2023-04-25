Клопп рассказал о состоянии Фирмино

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии нападающего Роберто Фирмино.

Как известно, на выходных из-за повреждения Фирмино не играл в матче против «Ноттингем Форест».

«Если всё будет хорошо, сегодня он сможет частично тренироваться. Это то, что я слышал вчера. Он сможет поиграть с нами в «квадрат», а затем ему снова придётся вернуться к своей программе. Так что да, он ближе к возвращению», - сказал Клопп журналистам.

В среду, 26 апреля, «Ливерпуль» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Вест Хэма». На текущий момент мерсисайдцы занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.