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Клопп рассказал о состоянии Фирмино

25 Апреля 2023 • 20:38 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
1 4.00 X 3.90 2 1.85
26.04 21:45

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии нападающего Роберто Фирмино.

Как известно, на выходных из-за повреждения Фирмино не играл в матче против «Ноттингем Форест».

«Если всё будет хорошо, сегодня он сможет частично тренироваться. Это то, что я слышал вчера. Он сможет поиграть с нами в «квадрат», а затем ему снова придётся вернуться к своей программе. Так что да, он ближе к возвращению», - сказал Клопп журналистам.

В среду, 26 апреля, «Ливерпуль» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Вест Хэма». На текущий момент мерсисайдцы занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Роберто Фирмино
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ВЕСТ ХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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