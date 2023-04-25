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Салах: «Мы с Клоппом хорошо знаем друг друга, ведь работаем уже 6 лет»

25 Апреля 2023 • 14:39 Комментировать
Вест Хэм
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Ливерпуль
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26.04 21:45

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих отношениях с главным тренером Юргеном Клоппом. Египтянин выступает за мерсисайдскую команду с лета 2017 года, когда перешёл из итальянской «Ромы».

«У нас сразу же сложились хорошие отношения с момента моего прихода. Мы работаем уже 6 лет, поэтому хорошо друг друга знаем. Мы ценим и уважаем друг друга, что является самым важным», – цитирует Салаха Anfield Watch.

На счету Салаха в нынешнем сезоне 16 голов в Английской премьер-лиге. Ему не хватает двух мячей, чтобы обойти Стивена Джеррарда и подняться в тройку лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах
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