Салах: «Мы с Клоппом хорошо знаем друг друга, ведь работаем уже 6 лет»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих отношениях с главным тренером Юргеном Клоппом. Египтянин выступает за мерсисайдскую команду с лета 2017 года, когда перешёл из итальянской «Ромы».

«У нас сразу же сложились хорошие отношения с момента моего прихода. Мы работаем уже 6 лет, поэтому хорошо друг друга знаем. Мы ценим и уважаем друг друга, что является самым важным», – цитирует Салаха Anfield Watch.

На счету Салаха в нынешнем сезоне 16 голов в Английской премьер-лиге. Ему не хватает двух мячей, чтобы обойти Стивена Джеррарда и подняться в тройку лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля».