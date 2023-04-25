Робертсон: «Ливерпуль» должен продолжать в том же духе, что в последних матчах»

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон доволен текущей формой своей команды.

В первый день апреля коллектив Юргена Клоппа крупно уступил «Манчестер Сити» (1:4), после чего сыграл вничью с «Челси» (0:0) и «Арсеналом» (2:2), а затем разгромил «Лидс» (6:1) и одолел «Ноттингем Форест» (3:2).

«Мы должны продолжать в том же духе. Самое важное – набирать очки и прибавлять в игровом плане. Последние матчи сложились относительно успешно. Мы не проиграли ни одного из последних четырёх поединков, а в игре с «Арсеналом», думаю, мы должны были вырывать победу концовке», – заявил шотландец, цитируемый пресс-службой «Ливерпуля».