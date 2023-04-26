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Клопп переиграл Мойеса: «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» на выезде

26 Апреля 2023 • 23:37 Комментировать (1)
Вест Хэм
1:2
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» в 33-м туре чемпионата Англии, проводимом среди рабочей недели, поехал в Лондон сыграть с «Вест Хэмом».

Протокол игры  
Вест Хэм1:2Ливерпуль
(1:0) Пакета Лукас12'  
  18'Гакпо Коди (1:1)
  67'Матип Жоэль (1:2)
Фабьянски ЛукашЦоуфал ВладимирЗума КуртАгер НаифКрессуэлл АаронСоучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродПакета ЛукасБенрахма Саид 70' (Ингс Дэнни ( 70') Антонио Майкл 70' (Корне Максвелл ( 70')
Запасные: Керер ТилоЛансини МануэльОгбонна АнджелоЭмерсон ПалмиериАреола АльфонсДаунс ФлиннФорнальс Пабло
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентМатип ЖоэльВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюХендерсон Джордан 59' (Диас Луис ( 59') Фабиньо ЭнрикеДжонс Кёртис 84' (Милнер Джеймс ( 84') Салах МохамедГакпо Коди 78' (Нуньес Дарвин ( 78') Жота Диогу 59' (Алькантара Тьяго ( 59')
Запасные: Гомес ДжоКеллехер КаомхинЦимикас КостасКарвалью ФабиуЭллиотт Харви
26 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

Заканчивающийся текущий сезон не войдёт в число лучших для «Ливерпуля» и его наставника Юргена Клоппа. Год назад «красные» позанимали вторые места в чемпионате Англии и Лиги чемпионов – лучше них в данных турнирах выступили только «Манчестер Сити» и мадридский «Реал» соответственно. Однако сейчас речи о таком не идёт абсолютно. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» вылетел также от «Реала», только на этот раз в 1/8 финала. Зато в Премьер-лиге есть возможность у «красных» заскочить в зону еврокубков.

На пятой минуте у «Ливерпуля» случилась грубая ошибка в своей штрафной площади. Это Виргил ван Дейк подарил мяч сопернику, а Джаррон Боуэн далее с правой стороны не вложил мяч в голову Майкла Антонио. Через пару минут уже мерсисайдцы предпринимали попытки поразить чужие ворота из зоны правого инсайда, но были заблокированы там удары Мохамеда Салаха и Коди Гакпо. Впрочем, не избежали мерсисайдцы вскоре пропущенного мяча. Прошла у «молотобойцев» атака левым флангом, где Лукас Пакета обыгрался с Саидом Бенрахма и послал игровой снаряд под перекладину (1:0).

Команде Юргена Клоппа не понадобилось много времени на восстановление статуса-кво. Спустя пять минут Коди Гакпо нанёс бильярдный удар из-за пределов штрафной площади, и сфера оказалась в левом углу ворот хозяев (1:1). Впоследствии в первом тайме больше владел мячом «Ливерпуль», не реализовавший ещё ряд возможностей поразить рамку чужого створа. Под рубеж получаса игры Диогу Жота после отскока направил мяч выше створа с короткой дистанции. Потом с углового подавал Эндрю Робертсон, а попасть в правый угол не удалось Виргилу ван Дейку.

Плюс Диогу Жота ещё не забил головой на сороковой минуте. Огрызнулся и «Вест Хэм» на контратаке и заработанном угловом ударе. Саид Бенрахма перспективно простреливал на Майкла Антонио, однако Виргил ван Дейк здорово сыграл в обороне и выбил мяч за лицевую. После корнера с правого фланга и продления от Деклана Райса пробивал вторым этажом Майкл Антонио, но промахнулся мимо левого угла. Итогом первых сорока пяти минут и двух добавленных стала ничья 1:1 при большом проценте контроля мяча со стороны «Ливерпуля».

«Вест Хэм» неплохо себя чувствовал на старте второй половины встречи, не поджимаясь к своей штрафной площади. Джарроду Боэну даже удалось стать автором забитого мяча – правда вот, незасчитанного. С правого фланга он сместился несколько к центру и поразил дальний угол – гол был отменён после проверки ВАР из-за офсайда. Дальше всё-таки подсели хозяева, и «Ливерпуль» додавил их на 67-й минуте. До этого Александер-Арнольд примерно с линии штрафной запустил мяч выше цели, также не смогли гости затолкать сферу в ворота из вратарской площади. Ну а потом Эндю Робертсон подал угловой слева, и Жоэль Матип головой переправил мяч куда надо (1:2).

Нельзя сказать, что «Ливерпуль» этим голом закрыл матч. «Красные» не явили собой образец прочности. Они позволяли «Вест Хэму» проводить атаки, где тот вполне мог сравнять счёт. Тот же Максвелл Корне не попал в створ из хорошей позиции, как и Томаш Соучек. Но не ускользнула победа из рук или из ног мерсисайдцев, поднявшихся в таблице АПЛ на шестое место. Уточним, что именно волевого выигрыша добилась команда Юргена Клоппа, оставив не у дел вышедших в полуфинал Лиги конференций «молотобойцев». 

Кирилл Иванцов

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Ливерпуль Вест Хэм Апл Чемпионат Англии
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Комментарии (1)
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Promt Roman
27 Апреля 2023 в 00:12
Переиграл чем? Походом к судьям? Норм гнида на судейке в конце матча подкозлил молоткам.
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