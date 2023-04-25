Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чуквуезе заинтересовал топ-клуб из АПЛ

25 Апреля 2023 • 11:52 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
1 4.00 X 3.90 2 1.83
26.04 21:45

Полузащитник «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе попал на радары английского гранда. По информации от Defensa Central, нигериец интересен «Ливерпулю», который в данный момент взвешивает целесообразность трансфера грядущим летом.

Источник сообщает, что «Ливерпуль» является не единственным английским клубом, который проявляет заинтересованность в услугах Чуквуезе. Ранее также ходили слухи о возможном переходе нигерийца в мадридский «Реал».

Чуквуезе в нынешнем сезоне отметился 6 голами и 4 ассистами в чемпионате Испании. Ранее сообщалось, что «Вильярреал» летом может отпустить 23-летнего вингера за 50 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Самуэль Чуквуезе трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.04.23 в 21:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.33 3.40 3.15
Видео
25.04.23 в 21:45
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм Фулхэм
1.81 3.95 4.30
Видео
25.04.23 в 22:00
Лидс Лидс
Лестер Лестер
2.36 3.75 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Апреля
12:48 · Англия. Премьер-лига
Канте летом может оказаться в «Ливерпуле»
12:43 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на центрального защитника «Ромы»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Опыт Зинченко и Жезуса поможет «Арсеналу» в матче с «Манчестер Сити»
12:31 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Матч с «Манчестер Сити» не будет определяющим в сезоне»
12:16 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы заслужили победить в матчах с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном» 1
12:12 · Англия. Премьер-лига
Моура уходит из «Тоттенхэма»
12:08 · Англия. Премьер-лига
Коло Туре: «Думаю, уход Мане стал огромной потерей для «Ливерпуля»
12:00 · Англия. Премьер-лига
Коло Туре: «Гакпо и Нуньесу нужно дать время, чтобы они адаптировались к АПЛ»
11:52 · Англия. Премьер-лига
Чуквуезе заинтересовал топ-клуб из АПЛ
11:46 · Англия. Премьер-лига
Милнер ещё может продлить контракт с «Ливерпулем»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Состояние Салиба? Пока нет никаких улучшений»
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» вряд ли летом подпишет правого защитника
11:29 · Россия. Премьер-лига
Кержаков рассказал, что мог перейти в «Арсенал»
11:18 · Англия. Премьер-лига
Митома: «Думаю, я полностью проиграл дуэль Уан-Биссаке»
11:09 · Англия. Премьер-лига
Лапорт готов уйти из «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем