Чуквуезе заинтересовал топ-клуб из АПЛ

Полузащитник «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе попал на радары английского гранда. По информации от Defensa Central, нигериец интересен «Ливерпулю», который в данный момент взвешивает целесообразность трансфера грядущим летом.

Источник сообщает, что «Ливерпуль» является не единственным английским клубом, который проявляет заинтересованность в услугах Чуквуезе. Ранее также ходили слухи о возможном переходе нигерийца в мадридский «Реал».

Чуквуезе в нынешнем сезоне отметился 6 голами и 4 ассистами в чемпионате Испании. Ранее сообщалось, что «Вильярреал» летом может отпустить 23-летнего вингера за 50 миллионов евро.