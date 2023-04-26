Александер-Арнольд – первый игрок в истории «Ливерпуля» с пятью ассистами за месяц в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд стал первым игроком в истории своего клуба, который оформил пять ассистов за один календарный месяц.

Как сообщает Opta, англичанин стал первым игроком в истории своего клуба в АПЛ, который отметился пятью ассистами за месяц.

Александер-Арнольд в сегодняшней игре против «Вест Хэма» сделал ассист на Коди Гакпо – «красные» сравняли счёт. До этого у защитника был один ассист в матче с «Арсеналом» (2:2), два – в матче с «Лидсом» (6:1) и один – в игре против «Ноттингем Форест» (3:2).

Прямо сейчас продолжается второй тайм матча, на табло – равенство, 1:1. Текстовую трансляцию игры проводит LiveResult.ru.