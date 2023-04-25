Коло Туре: «Гакпо и Нуньесу нужно дать время, чтобы они адаптировались к АПЛ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Коло Туре поделился впечатлениями от Дарвина Нуньеса и Коди Гакпо, которые проводят свой дебютный сезон в Английской премьер-лиге.

«Гакпо и Нуньесу нужно дать время, чтобы они адаптировались к АПЛ. Они должны показать, что способны заиграть в этом чемпионате. Думаю, Юрген Клопп продолжит строить атаку вокруг этих футболистов», – цитирует Туре Daily Mirror.

Напомним, что Нуньес и Гакпо в общей сложности обошлись «Ливерпулю» в 120 миллионов евро без учёта бонусов. В нынешнем сезоне Дарвин отметился 9 голами 3 ассистами в АПЛ. Коди, присоединившийся к команде в январе, записал на свой актив 5 мячей и один ассист.