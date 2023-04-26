Клопп: «Уйдёт ли Карвалью летом? Решение пока не принято»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ещё не знает, покинет ли команду летом полузащитник Фабиу Карвалью. Напомним, португалец присоединился к «скаузерам» прошлым летом на правах свободного агента из «Фулхэма».

«Я хочу принять все решения вместе с ребятами, обсудив с ними ситуацию. Покинет ли команду Карвалью? Я пока не могу сказать, такого решения принято не было. Единственное, что я могу сказать точно, это то, что на этой неделе Фабиу отлично тренировался», – сказал Клопп на пресс-конференции.

На счету Карвалью два гола в двенадцати матчах нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги. В начале сезона португалец получал много игрового времени, но затем потерял доверие тренера.