Ван Дейк: «Салаха в будущем определённо будут считать легендой «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк уверен, что в будущем болельщики «скаузеров» будут считать нападающего Мохамеда Салаха легендой клуба. Отметим, что египтянин сейчас является четвёртым лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля», отставая от третьего Стивена Джеррарда всего на три гола.

«Большинство игроков нынешнего «Ливерпуля» внесли огромный вклад в выигранные трофеи. Я уверен, что Салаха в будущем будут считать легендой команды», – цитирует ван Дейка Goal.

В этом сезоне Салах отметился 16 голами и 7 ассистами в Английской премьер-лиге. В своей каждой кампании за «Ливерпуль» с 2017 года египтянин забивал минимум 19 голов за один розыгрыша чемпионата.