Ливерпульский «Эвертон» по-прежнему заинтересован в защитнике «Вест Хэма» Бене Джонсоне. По информации Football Insider, стороны близки к тому, чтобы провернуть трансферную сделку этим летом. Англичанин будет одной из главных целей «ирисок», которые по итогам сезона, как и «Вест Хэм», рискуют вылететь в Чемпионшип.

У 23-летнего защитника остался лишь год по контракту с «молотобойцами». Тем более, Джонсон не является игроком основы «Вест Хэма» - он сыграл в этом сезоне лишь 13 матчей за лондонский клуб в рамках Премьер-лиги.

Стоимость игрока портал Transfermarkt оценивает в 12 млн евро.

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