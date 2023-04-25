Канте летом может оказаться в «Ливерпуле»

Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте летом может продолжить карьеру в другой английской команде. Как сообщает инсайдер Питер О’Рурк, если переговоры француза с руководством «синих» по новому контракту зайдут в тупик, ситуацией будет готов воспользоваться «Ливерпуль», который с радостью подпишет опорника на правах свободного агента.

Напомним, ранее многие источники сообщали, что Канте близок к продлению контракта с «Челси», но по сей день француз пока ничего не подписывал, что ставит под угрозу его будущее на «Стэмфорд Бридж».

«Ливерпуль» проявляет интерес и к другому полузащитнику «Челси» – Мэйсону Маунту, чей контракт рассчитан до лета 2024 года.