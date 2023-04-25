«Ливерпуль» продолжает оставаться лидером в гонке за полузащитником «Челси» Мэйсоном Маунтом. По информации Football Insider, у «красных» гораздо больше шансов подписать воспитанника «аристократов», нежели у конкурентов в лице «Арсенала», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед». В успех сделки по приобретению игрока верят и боссы «Ливерпуля».

Как добавляет источник, недавно Маунт провёл новые переговоры с «Челси» по контракту, однако им было суждено сорваться.

Также сообщалось, что Маунт вряд ли сыграет в оставшихся матчах текущего сезона. «Челси», напомним, продолжает выступать исключительно в АПЛ – из других турниров «синие» вылетели.