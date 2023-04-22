Клопп: «Нуньес – наш долгосрочный проект, он всё ещё адаптируется»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжает защищать нападающего Дарвина Нуньеса, который проводит не очень убедительный первый сезон за команду после трансфера из лиссабонской «Бенфики» за 80 миллионов евро.

«Нуньес – наш долгосрочный проект, он отлично играет в первом сезоне, но всё ещё адаптируется к Английской премьер-лиге. Я понимаю, что Дарвин не всегда чувствует себя хорошо, когда не попадает в стартовый состав, но это нормально. Я знаю, что он хочет играть. Впереди нас ждёт много матчей, он обязательно получит свои минуты», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Нуньес в нынешнем сезоне отметился 9 голами и 3 ассистами в чемпионате Англии.