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Клопп: «Нуньес – наш долгосрочный проект, он всё ещё адаптируется»

22 Апреля 2023 • 12:20 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
26.04 21:45

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжает защищать нападающего Дарвина Нуньеса, который проводит не очень убедительный первый сезон за команду после трансфера из лиссабонской «Бенфики» за 80 миллионов евро.

«Нуньес – наш долгосрочный проект, он отлично играет в первом сезоне, но всё ещё адаптируется к Английской премьер-лиге. Я понимаю, что Дарвин не всегда чувствует себя хорошо, когда не попадает в стартовый состав, но это нормально. Я знаю, что он хочет играть. Впереди нас ждёт много матчей, он обязательно получит свои минуты», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Нуньес в нынешнем сезоне отметился 9 голами и 3 ассистами в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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ВЕСТ ХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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