«Ливерпуль» летом хочет купить 2-3 полузащитников

«Ливерпуль» летом попытается приобрести летом двух-трёх центральных полузащитников. По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда Юргена Клоппа не хочет ограничиваться одним хавбеком грядущим летом.

Напомним, среди трансферных целей «Ливерпуля» на усиление полузащиты в данный момент числятся такие футболисты, как Мэйсон Маунт из лондонского «Челси» и Райан Гравенберх из мюнхенской «Баварии». Правда, пока неизвестно, отпустят ли этих игроков ближайшим летом.

Летом «Ливерпуль» может лишиться сразу трёх полузащитников, у которых истекает контракт. Речь идёт о Наби Кейта, Алексе Окслейде-Чемберлене и Джеймсе Милнере.