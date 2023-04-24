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«Ливерпуль» летом хочет купить 2-3 полузащитников

24 Апреля 2023 • 09:59 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
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26.04 21:45

«Ливерпуль» летом попытается приобрести летом двух-трёх центральных полузащитников. По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда Юргена Клоппа не хочет ограничиваться одним хавбеком грядущим летом.

Напомним, среди трансферных целей «Ливерпуля» на усиление полузащиты в данный момент числятся такие футболисты, как Мэйсон Маунт из лондонского «Челси» и Райан Гравенберх из мюнхенской «Баварии». Правда, пока неизвестно, отпустят ли этих игроков ближайшим летом.

Летом «Ливерпуль» может лишиться сразу трёх полузащитников, у которых истекает контракт. Речь идёт о Наби Кейта, Алексе Окслейде-Чемберлене и Джеймсе Милнере.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023
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