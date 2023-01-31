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«Бетис» арендовал у «Лестера» нападающего Переса официально

31 Января 2023 • 22:25 Комментировать
Бетис
...
Барселона
1 5.00 X 4.00 2 1.68
Через 23 ч. 40 мин.

Нападающий английского «Лестера» Айосе Перес продолжит карьеру в «Бетисе».

Пресс-служба испанского клуба официально подтвердила подписание 29-летнего футболиста на правах аренды. Договор рассчитан до конца текущего сезона.

Айосе Перес принадлежит «Лестеру» с момента перехода из «Ньюкасла» летом 2019 года за 33,4 млн евро. Трудовое соглашение испанца с «лисами» истекает через полгода.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Перес появился на поле лишь в восьми поединках, отметившись одной результативной передачей. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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