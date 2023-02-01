«Бетис» и «Барселона» огласили стартовые составы на матч Ла Лиги

Сегодняшний вечер среды подарит любителям футбола ещё один интересный матч топовых команд Испании – в Севилье «Бетис» принимает лидера Ла Лиги – «Барселону». Встреча стартует в 23:00, время московское.

Составы команд выглядят следующим образом:

Бетис: Силва, Руибаль, Песселья, Фелипе, Абнер, Родригес, Карвалью, Энрике, Каналес, Фекир, Иглесиас;

Барселона: тер Штеген, Бальде, Кунде, Кристенсен, Араухо, Гави, Педри, Бускетс, Френки де Йонг, Рафинья, Левандовски.

Напомним, что «Барселона» - безоговорочный лидер чемпионата Испании, каталонцы идут на первом месте после 18 туров с 47 баллами, опережая мадридский «Реал» на пять очков. «Бетис» разместился на шестом месте с 31 набранным очком.

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