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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фабрицио Романо: «Рафинья сделает всё возможное, чтобы остаться в «Барселоне»

28 Января 2023 • 11:04 Комментировать
Бетис
...
Барселона
01.02 23:00

Известный журналист Фабрицио Романо поделился мнением о возможном уходе бразильского вингера Рафиньи Диаса из «Барселоны».

Ранее Diario Sport сообщал, что в испанском клубе разочарованы игрой Рафиньи и задумываются о продаже футболиста. Напомним, что бразилец перешёл в «Барселону» летом прошлого года из английского «Лидса». Сумма трансфера составила 58 миллионов евро.

«Я думаю, что Рафинья сделает всё возможное, чтобы остаться в «Барселоне», он хотел в «Барсу» прошлым летом и до сих пор не изменил своего мнения. Его план: бороться до конца», — заявил Романо.

В текущем сезоне 26-летний вингер провёл за «Барселону» 26 матчей, отметившись в них четырьмя голами и семью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 50 миллионов евро.

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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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