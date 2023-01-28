Фабрицио Романо: «Рафинья сделает всё возможное, чтобы остаться в «Барселоне»

Известный журналист Фабрицио Романо поделился мнением о возможном уходе бразильского вингера Рафиньи Диаса из «Барселоны».

Ранее Diario Sport сообщал, что в испанском клубе разочарованы игрой Рафиньи и задумываются о продаже футболиста. Напомним, что бразилец перешёл в «Барселону» летом прошлого года из английского «Лидса». Сумма трансфера составила 58 миллионов евро.

«Я думаю, что Рафинья сделает всё возможное, чтобы остаться в «Барселоне», он хотел в «Барсу» прошлым летом и до сих пор не изменил своего мнения. Его план: бороться до конца», — заявил Романо.

В текущем сезоне 26-летний вингер провёл за «Барселону» 26 матчей, отметившись в них четырьмя голами и семью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 50 миллионов евро.