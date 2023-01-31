Романо: «Барселона» не имеет шансов на подписание Амрабата»

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо сообщил о невозможности перехода Софьяна Амрабата из «Фиорентины» в «Барселону».

Каталонцы пытались арендовать 26-летнего полузащитника до конца сезона с возможностью выкупа, но «фиалки» отклонили предложение. Недавно в Испании доложили о продолжающейся работе над переходом марокканца, однако Романо эти сведения опроверг: согласно его отчёту, «Барселона» не имеет шансов на подписание Амрабата в январе. «Фиорентина» категорически отказывается отпускать игрока в аренду, а «сине-гранатовые» не могут позволить себе полноценный трансфер или обязательство будущего выкупа.