Левандовски - самый результативный дебютант «Барселоны» со времён Роналдо

«Барселона» обыграла «Бетис» в отложенном матче семнадцатого тура испанского чемпионата Примеры, а польский нападающий Роберт Левандовски отметил голом свое возвращение после дисквалификации.

Таким образом, на счету Левандовски теперь четырнадцать голов в шестнадцати матчах чемпионата - столь результативно в 21-м веке в «Барселоне» еще никто не дебютировал.

Последним из дебютантов, кто мог похвастать такой же результативностью, был бразилец Роналдо, который в 1996/1997 забил те же 14 голов в своих первых шестнадцати матчах, но в конце сезона, напомним, покинул «Барселону», отыграв в ней в итоге лишь сезон.