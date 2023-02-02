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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья: «Очень рад, что забил!»

02 Февраля 2023 • 03:13 Комментировать
Бетис
1:2
Барселона
окончен

В отложенном матче семнадцатого тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Бетис» благодаря голам Рафиньи и Левандовски, на что «Бетис» сумел ответить лишь не очень опасным навесом, который благодаря ротозейству Кунде превратился в автогол. Автор первого гола каталонцев, бразильский нападающий Рафинья, обратился к болельщикам клуба, поздравив их с победой.

- Привет, кулерсы! Я очень доволен победой, а также тем, что забил! Вперед «Барса»! - цитирует слова Рафиньи пресс-служба «Барселоны».

Второй круг для «Барселоны» начнется с матча с «Севильей», он пройдет уже в воскресенье, пятого февраля. 

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