Френки де Йонг: «Есть основания быть довольными»

В отложенном матче семнадцатого тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Бетис» благодаря голам Рафиньи и Левандовски, на что «Бетис» сумел ответить лишь не очень опасным навесом, который благодаря ротозейству Кунде превратился в автогол. Итоги матча прокомментировал один из ключевых игроков каталонского суперклуба - нидерландский полузащитник Френки де Йонг.

- Тут, на этом стадионе, всегда трудно играть против «Бетиса», так что у нас есть основания быть довольными. Победа придает новую энергию, это очень хорошо, - цитирует слова де Йонга официальный сайт каталонской команды.

В следующем, двадцатом туре, «Барселона» сыграет дома с «Севильей».