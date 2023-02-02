Хави: «Мы были лучше весь матч»

В отложенном матче семнадцатого тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Бетис» благодаря голам Рафиньи и Левандовски, на что «Бетис» сумел ответить лишь не очень опасным навесом, который благодаря ротозейству Кунде превратился в автогол. Игру своей команды прокомментировал ее наставник Хави Эрнандес, который считает, что его игроки были лучше весь матч, с первой минуты до последней.

- Отличный первый круг, мы набрали 50 очков, а сегодня провели очень сильный матч. Мы были лучше соперника с первой минуты до последней, - цитирует слова специалиста официальный сайт каталонской «Барселоны».